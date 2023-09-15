Так, политический и военный обозреватель, бывший советник ОП Алексей Арестович заверил, что скепсиса относительно войны в Украине не видно ни в Штатах, ни в Европе.

«У европейцев скепсис не нарастет, они прекрасно понимают, кто следующий, если они не остановят это здесь», - заверил Арестович в беседе с Юрием Романенко и Николаем Фельдманом.

Также Арестович прокомментировал наращивание Евросоюзом производства боеприпасов для украинской артиллерии.

«Это специальная программа ЕС, принятая в рекордные для европейцев сроки. Был месседж миллион снарядов для Украины. Не скажу, что это будет легко выполнить, но они к этому идут. Да, никто нас не бросит и на всякую Северную Корею найдется много Германии, например. И Швеции», - подчеркнул Арестович.

По словам обозревателя, БМП CV-90, о совместном производстве которых было заявлено ранее – это «очень хорошая машина».

«Можно сказать и лучшая, это очень хорошее приобретение. Если мы локализуем производство, то это очень хорошее подспорье. Потому что советская техника не пребывает, она заканчивается стремительно. Да и по характеристикам она намного хуже, в частности по выживаемости экипажа. А для нас выживание людей – это тема номер один», - напомнимл Арестович.

Напомним, Украина и Швеция ставят ближайшей целью совместно изготовить для украинской армии тысячу БМП CV-90. Об этом ранее заявили в Министерстве обороны Украины.

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