После взрыва на железнодорожной станции начался сильный пожар, появилось облако ядовитого дыма

ЧП на железной дороге произошло на крупной железнодорожной станции Union Pacific в штате Небраска, пишет Politeka.net со ссылкой на американские СМИ.

В Сети уже появились кадры с места взрыва, который произошел в вагоне на железнодорожной станции Union Pacific's Bailey Yard в Норт-Платте. О причинах взрыва пока не сообщается.

В вагоне находился контейнер с хлорной кислотой.

Местные власти срочно эвакуируют всех жителей в радиусе 6,5 км от станции из-за распространяющегося токсичного дыма, движение по шоссе между Норт-Платтом и соседним городом Херши остановлено.

Утверждается, что пострадавших в результате инцидента нет.

Н опубликованных с места взрыва кадрах видно, что над землей стелятся клубы токсичного дыма.

Хлорная кислота (перхлорная кислота) применяется при разложении сложных руд, при анализе минералов, в качестве катализатора. Хлорную кислоту и ее соли (перхлораты) применяют как окислители. Концентрированные водные растворы хлорной кислоты широко используются в аналитической химии, а также для получения перхлоратов.

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