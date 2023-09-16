Заслуженный артист россии Вячеслав Гришечкин, который еще в 2014 году поддержал агрессию рф против Украины, умер в возрасте 61 года.

Неделю назад актера госпитализировали из-за проблем с сердцем, на днях его состояние ухудшилось, а 15 сентября Гришечкин скончался.

Вячеслав Гришечкин снялся более чем в 160 фильмах м сериалах. Пожалуй, самая известная его роль — полковник Александр Староконь в сериале «Солдаты». Кроме того, он снимался в сериалах «Счастливы вместе», «Каменская», «Бригада» и многих других.

В 2014 году Вячеслав Гришечкин поддержал оккупацию рф Крыма. В последние годы актер регулярно выступал перед российскими террористами.

"Присоединение Крыма к России – это восстановление исторической справедливости. И не нужно бояться американских и европейских санкций, не нужно прислушиваться к мнению Запада", — заявил актер после оккупации украинского полуострова.

В 1994 году Вячеслав Гришечкин получил звание «Заслуженный артист России», а в 2013 году актера наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее сообщалось о смерти российской актрисы театра и кино Веры Васильевой. Фильмография Васильевой насчитывает более 40 картин, она играла в фильмах "Несовершеннолетние", "Выйти замуж за капитана", "Люди моей долины" и других.

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Также сообщалось, что трагически оборвалась жизнь популярного актера, ему было всего 25 лет.

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