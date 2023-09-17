Целая бригада давно была под вниманием ВСУ, поэтому освобождение населенного пункта упростило задачу по ее разгрому.

Не так давно появилась информация об окончательной освобождении Андреевки в Донецкой области. Неболькое село, которое до этого удерживала 72-я отдельная мотострелковая бригада, теперь находится под контролем украинских вооруженных сил. Роман Свитан, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса, сообщил, что численность этой бригады составляет около 3 тысяч человек, в зависимости от поставленных перед ней задач.

Свитан также подчеркнул, что 72-я бригада была давно в центре внимания украинских вооруженных сил и это освобождение Андреевки стало заключительным аккордом, завершившим её уничтожение.

"Помимо вражеской пехоты, украинские военные также ликвидировали начальника разведки этой бригады, трех командиров и уничтожили множество техники. Некоторых российских оккупантов удалось взять в плен.

Маловероятно, что эта бригада будет восстанавливаться, так как за ней теперь остался только негативный след полного разгрома" - поделился эксперт.

Свитан выразил уверенность в том, что Украина не останется безракетной, и возможно, в дополнение к ракетам ATACMS, страна получит также ракеты Taurus от Германии. Количество снарядов, которые Украина сможет получить, играет важную роль, и было бы полезно иметь как кассетные ATACMS, так и фугасные.

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