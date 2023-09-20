В последнее время россияне все чаще используют тактику нанесения ударов крылатыми ракетами, совершая постоянные их маневры. То есть, они меняют траекторию полета ракет, и поэтому нашим Воздушным силам очень тяжело за ими охотиться.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, да, украинским Воздушным пока удается на сто процентов сбивать крылатые ракеты россиян, однако они все время пытаются ввести нас в заблуждение.

"Мы видим, что сейчас россияне все более активно используют тактику нанесения ударов крылатыми ракетами, совершая постоянные их маневры. То есть они меняют траекторию, и очень тяжело за ними охотиться. Да, мы видим стопроцентный результат, это действительно максимально возможный, как мы понимаем. Но все равно, они постоянно пытаются нас ввести в заблуждение, задавая непредсказуемые траектории полета этим ракетам", - говорит Александр Коваленко.

По словам обозревателя, существенно изменить ситуацию с ракетным террором россиян помогли бы истребители F-16.

"F-16 могли бы выполнять функцию также для охоты за Х-101 и Х-555, у них для этого есть соответствующие ракеты. Например, та же AIM-9, класса воздух-воздух, и они могли бы как раз охотиться за такими ракетами", - считает эксперт.

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