Военный эксперт Роман Свитан объяснил, что больше трети армии рф сейчас застряли в боях на Донбассе, а тем временем ВСУ активно наступают на Юге и Юго-Западе.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«И из-под Андреевки, и из-под Клещеевки наши военнослужащие отбросили россиян за железную дорогу, которая идет к Горловке на Бахмут, и открыли направление с юга, заход в Бахмут. Особенно с Клещеевки открывается панорама южного и южно-восточного Бахмута», - рассказывает Роман Свитан.

По его мнению, дальше из-под Клещеевки начнется движение по выдавливанию россиян уже из самого Бахмута, будем подходить к югу со стороны Клещеевки к Бахмуту. А общее направление, утверждает гость программы, пойдет в обратную сторону, в сторону Горловки, то есть дальше движение пойдет вдоль той же железной дороги в сторону Курдюмовки, а это общее направление на Горловку.

«Будем готовиться к осенне-зимнему периоду. Двигаться по чернозему Донбасса очень сложно во время дождей но в Горловке, в горловской агломерации, в горловско-енакиевской агломерации большая плотность дорог с твердым покрытием и потому сильно влиять дожди не будут. То есть мы готовим себе плацдармы для работы и зимой в том числе», - объясняет Роман Свитан.

Что касается восточного фронта в общем, рассказывает он, то там в районе каждого такого горячего плацдарма где-то по 50 тысяч россиян завязаны в боях, в частности, это Купянское направление, Кременная и Бахмут. То есть, констатирует эксперт, 150 тысяч, чуть больше трети всей российской армии связаны боями на бесперспективном для себя направлении, они не могут оттуда уйти и помочь обороне на Юге и Юго-Западе, где и идет наше наступление.

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