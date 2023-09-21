Россия сделала Крым своей тыловой базой южного фронта. Там сосредоточены пять военных аэродромов, Черноморский флот, подразделения которого участвуют в том числе и в сухопутной войне. На полуострове расположен 22 армейский корпус РФ, там находится огромное количество складов вооружений, военной техники, боеприпасов, топлива.

Об этом в ютуб-эфире на своем канале рассказал военный эксперт Алексей Арестович.

По его словам, Крым сейчас стал одной из главных мишеней для Вооруженных сил Украины. Наши войска постепенно работают над демилитаризацией Крыма, пробивая их систему ПВО для еще более частых ударов.

"Судя по направлению наших ударов, выбивание северо-западного сектора ПВО. Мы делаем "дырку", куда будут успешно залетать дроны, ракеты и так далее. Как бы, я думаю, что и средства будут. А значит, будет плохо всем тем, кто по недоразумению решил проживать оккупированным Крыму. Я имею в виду войска российские в первую очередь. Да, удары не прекратятся, удары будут наращиваться, потому что ключом к успеху на южном фронте является демилитаризация Крыма, в буквальном смысле", - сказал Арестович.

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