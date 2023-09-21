Политолог и главный редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко считает, что схема перекрывания коррупционных скандалов языковыми уже не работает. В Украине нужно снять с повестки дня языковый вопрос, и тогда не будет этих "срачей" по поводу языка.

Об этом Юрий Романенко рассказал в эфире своего ютуб-канала.

По его словам, украинцы 32 года провели в спорах на тему языкового вопроса, вместо того, чтобы заниматься действительно важными вещами.

"Мы 32 года провели в срачах, которые не позволяли нам сконцентрировать усилия и ресурсную базу на то, чтобы решать то, что действительно необходимо и важно людям. Вот поэтому пора эти вопросы вывести с повестки дня навсегда. И это будет признак новой Украины. Вот когда прекратятся срачи, когда исчезнут все эти паразиты, когда мы перестанем между собой определять, кто более правильный, а кто менее правильный, вот тогда и появится новая Украина", - говорит Юрий Романенко.

По словам политолога, именно тогда украинцы начнут четко видеть, что мы на правильном пути.

"Нам нужно стать адекватными, и все собаки, которые мешают вот стать адекватными, они должны быть просто выкинут из страны", - подытожил Юрий Романенко.

Последние новости Украины:

Напомним, Новый ракетный удар по Украине был "экспериментальным": в чем его особенности.

Как сообщала Politeka, В "Укрэнерго" сообщили, где самая сложная ситуация со светом: "Во время атаки получили повреждения...".

Также Politeka писала, что Залужный рассказал о страшном ударе по Украине: сколько ракет удалось сбить.