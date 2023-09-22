Ранее Бахмут был фактически захвачен оккупантами, но по мере времени им становится все сложнее удерживать занятые рубежи. Если украинские силы обороны, наконец, смогут освободить Бахмутское направление, это может привести к значительным изменениям на фронте.

"Когда ВСУ удастся взять город и перекрыть дорогу, ведущую в Горловку, это может оказать серьезное воздействие на логистику и снабжение в оккупированных территориях, включая Бахмут, Красную Гору и Соледар. Войска смогли бы также нанести удары по Соледару и Северску" - делится эксперт.

Он также обратил внимание на то, что российские оккупанты осознают сложность ситуации и, видя перспективы Украины, упорно стараются удержать Бахмутское направление любой ценой.

Потеря территорий здесь может вызвать давление на фронте, так как российское население разочаруется в способностях своей армии после потери Бахмута.

Также эксперт напомнил, большого контрнаступления ВСУ, о котором все говорили, так и не началось. По словам Жданова, то, что происходит на отдельных участках фронта – это на самом деле не масштабное наступление ВСУ.

По словам военного эксперта, таких «основных активных участков» уже пять. Но при этом «это еще не масштабное наступление».

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