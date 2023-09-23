В данный момент железнодорожные пути постоянно подвергаются артобстрелам. О событиях, разворачивающихся вблизи населенного пункта Клещеевка, детальнее высказал свое мнение военный эксперт Олег Жданов.
Этот железнодорожный маршрут подвергается постоянным артиллерийским атакам, как со стороны врага, так и со стороны украинских сил. Трудно утверждать, что железная дорога полностью находится под контролем одной из сторон конфликта.
"В настоящее время усилия направлены на то, чтобы укрепить свои позиции и полностью предотвратить попытки врага продвигаться в этом направлении, сделав железную дорогу под контролем наших вооруженных сил.
У Клещеевки продолжаются интенсивные боевые действия. На данный момент в этом регионе развернуты ожесточенные бои, особенно вблизи железнодорожного пути" - поделился эксперт.
Также Жданов обратил внимание на изменение тактики Украины.
«Сентябрь месяц - он меняет очень многое в нашей тактике. Беспилотники в Россию летают регулярно. Слава добрым людям, которые их запускают. Регулярно. Горят нефтебазы, горят военные предприятия, которые производят очень важные для российской армии комплектующие или виды вооружений», - сообщил Олег Жданов.
Последние новости Украины:
Валерий Залужный рассказал о страшном ударе по Украине - сколько ракет удалось сбить.
Также сообщалось, что очередной массированный ракетный удар россиян был "экспериментальным" - в чем его особенность.
Напомним, что выход на границы 1991-го года не будет означать окончания войны - боец ВСУ сказал, к чему готовиться украинцам.