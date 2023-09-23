У Клещеевки продолжаются интенсивные боевые действия, эксперт рассказал о происходящем на передовой.

В данный момент железнодорожные пути постоянно подвергаются артобстрелам. О событиях, разворачивающихся вблизи населенного пункта Клещеевка, детальнее высказал свое мнение военный эксперт Олег Жданов.

Этот железнодорожный маршрут подвергается постоянным артиллерийским атакам, как со стороны врага, так и со стороны украинских сил. Трудно утверждать, что железная дорога полностью находится под контролем одной из сторон конфликта.

"В настоящее время усилия направлены на то, чтобы укрепить свои позиции и полностью предотвратить попытки врага продвигаться в этом направлении, сделав железную дорогу под контролем наших вооруженных сил.

У Клещеевки продолжаются интенсивные боевые действия. На данный момент в этом регионе развернуты ожесточенные бои, особенно вблизи железнодорожного пути" - поделился эксперт.

Также Жданов обратил внимание на изменение тактики Украины.

«Сентябрь месяц - он меняет очень многое в нашей тактике. Беспилотники в Россию летают регулярно. Слава добрым людям, которые их запускают. Регулярно. Горят нефтебазы, горят военные предприятия, которые производят очень важные для российской армии комплектующие или виды вооружений», - сообщил Олег Жданов.

Последние новости Украины:

Валерий Залужный рассказал о страшном ударе по Украине - сколько ракет удалось сбить.

Также сообщалось, что очередной массированный ракетный удар россиян был "экспериментальным" - в чем его особенность.

Напомним, что выход на границы 1991-го года не будет означать окончания войны - боец ВСУ сказал, к чему готовиться украинцам.