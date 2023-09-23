Российские оккупанты в юго-западном секторе от Бахмута, закрепившись по левую сторону от железной дороги, регулярно атакуют позиции сил обороны Украины в попытке отбить Андреевку и Клещиевку. Об этом рассказал обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эксперт подчеркнул, что эти два сёла, а также Курдюмовка, которую следует рассматривать в агломерации Зелинополье-Курдюмовка-Озаряновка, входили в опорную линию противника в этом секторе.

"Теперь же, в двух пунктах оккупанты вынуждены уйти за железку, в одной локации вытеснение продолжается. Но, за железкой им долго не продержаться, не смотря на растянувшиеся по полям позиции, окопы, траншеи, ВОПы. В первую очередь потому, что господствующие высоты в районе Клещиевки все перешли под контроль СОУ", — пишет Александр Коваленко.

По словам военного обозревателя, ближне-срочной целью украинских защитников является выход по левую сторону от железной дороги и продвижение к 0513.

"Остановить его оккупантам будет сложно, поскольку вести оборону в низине, в чистом поле, ну такое себе садомазохистическое удовольствие. Но СОУ в этом вопросе не слишком торопятся. Почему? Да потому, что они дарят эфемерную надежду оккупантам, что у них есть шанс отбить Клещиевку и Андреевку. Регулярные контратаки на эти сёла для РОВ завершаются мясорубкой и расходованием ресурса", — отметил эксперт.

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