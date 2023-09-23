Это может открыть Крым для авиации и других систем поражения, таких как беспилотники и ракеты.

В последнее время на временно оккупированном полуострове Крыме заметны недостатки в работе российской системы противовоздушной обороны (ПВО). Российские власти утверждают об "успешной работе ПВО", однако фактическая ситуация выглядит иначе, о чем детальнее рассказал Роман Свитан.

По его словам, вся система ПВО России базируется на комплексе ЗРК С-400 "Триумф", который, по его мнению, имеет свои недостатки и фактически представляет собой усовершенствованный вариант ЗРК С-300. В некоторых аспектах С-400 даже ухудшил характеристики С-300.

"Эти недостатки играют в пользу украинских вооруженных сил. Сейчас проводимая работа может являться началом более общей задачи по достижению воздушного превосходства. В ближайшее время вероятно будет устранена система ПВО противника в Крыму, начиная с уничтожения основной С-400 системы" - делится эксперт.

Это может открыть Крым для авиации и других систем поражения, таких как беспилотники и ракеты. Крымский мост также может стать потенциальной целью, добавил эксперт.

Напомним, В ночь с 21 сентября украинские военные провели атаку на аэродром в Саках, что стало ещё одним успешным операционным действием на временно оккупированном полуострове Крым.

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