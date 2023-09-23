Даже не пришлось ждать конца месяца, ведь уже к концу третьей недели сентября рекорды отчётливо вырисовались. Об этом рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Во-первых, очередной рекорд будет установлен по количеству уничтоженной ствольной артиллерии. Так, за три недели сентября было уничтожено 680 единиц, для абсолютного рекорда силам обороны Украины осталось уничтожить всего 12 вражеских стволов.

По словам эксперта, второй рекорд, который можно ожидать, — потери РСЗО. На сегодняшний день это 54 единицы.

"Сможет ли до конца месяца он составить более 70? Время покажет, но с учётом тактики применения РСЗО врагом можно утверждать, что это вполне реально. В настоящее время, из-за критического дефицита ствольной артиллерии по ряду направлений, РОВ вынуждены подтягивать РСЗО ближе к линии фронта. Кроме того, СОУ с недавних пор стали регулярно применять высокоточные М142 HIMARS для точечного отстрела РСЗО РОВ", — отметил Александр Коваленко.

И третий ожидаемый рекорд - это автотранспорт, который составляет 707 единиц. Это уже второй показатель за весь период полномасштабного вторжения, и, скорее всего, ВСУ смогут превзойти результат марта 2022, когда российские логистические колонны выносились нон-стоп.

Последние новости Украины:

Риторика Запада кардинально изменилась после "шок-атак" Украины на оккупантов в Крыму.

Также сообщалось, что очередной массированный ракетный удар россиян был "экспериментальным" – в чем его особенность.

Напомним, что выход на границы 1991 года не будет означать окончание войны - боец ​​ВСУ сказал, к чему готовиться украинцам.