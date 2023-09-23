Существует вероятность того, что противник сохраняет ракеты для возможных атак в поздней осени. Несмотря на наличие других атакующих возможностей у российской армии, необходимо готовиться к потенциальным ракетным ударам в ближайшее время, так как враг активно увеличивает производство ракет и скапливает их для будущих операций. Об этом детальнее высказался военный эксперт Олег Жданов.

"Сейчас враг производит более сотни ракет разных типов в месяц, и это достигает довоенного уровня производства. Однако количество ракет, выпущенных в Украину, пока не настолько велико" - поделился эксперт.

Он предполагает, что противник, возможно, экономит ракеты и намеревается использовать их ближе к поздней осени и началу зимы, когда наступят холода и дожди. Вероятно, их целью будет повреждение украинской инфраструктуры, особенно в сфере энергетики.

Эксперт также рассказал, в данный момент железнодорожные пути постоянно подвергаются артобстрелам.

Этот железнодорожный маршрут подвергается постоянным артиллерийским атакам, как со стороны врага, так и со стороны украинских сил. Трудно утверждать, что железная дорога полностью находится под контролем одной из сторон конфликта.

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