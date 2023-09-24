У Вооруженных Сил Украины есть возможность в этом году начать операции на полуострове Крым. Свидетельством этой возможности служат текущие события на фронте и систематические атаки на полуостров.

Полковник запаса Вооруженных Сил Украины, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан подчеркнул, что нынешние действия ВСУ, направленные на нанесение ударов по различным объектам в Крыму, позволяют им приобрести преимущество в воздухе

"В будущем это может дать возможность украинской авиации действовать в небе над полуостровом. Например, украинские истребители Сушки и МиГи могут использовать авиабомбы и ракеты" - делится эксперт.

Хотя существует вероятность вступления ВСУ на территорию Крыма еще в этом году, деоккупация региона до января представляется маловероятной. Особенно сложной задачей будет освобождение гористой южной части полуострова. Тем не менее, на севере временно оккупированного полуострова украинские войска могут полностью наступить еще в этом году.

Ранее эксперт подметил, вся система ПВО России базируется на комплексе ЗРК С-400 "Триумф", который, по его мнению, имеет свои недостатки и фактически представляет собой усовершенствованный вариант ЗРК С-300. В некоторых аспектах С-400 даже ухудшил характеристики С-300.

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