Утром 24 сентября российские военные совершили авиаудары по ряду населенных пунктов Бериславского района Херсонщины. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

По предварительным данным, в Бериславе и одном из сел погибли двое гражданских. Кроме того, по меньшей мере три человека получили ранения, среди них – полицейский.

Как уточнили в ОВА, в результате авиаудара по Бериславу погибла женщина. Травмирован полицейский 1990 года рождения. Также повреждения разной степени получили 48-летний мужчина и 60-летняя женщина.

Еще один авиаудар рашистов пришелся на село Львовое. Там погиб мужчина 67 лет.

Также около 12:00 вражеские войска из артиллерии начали обстреливать Херсон. Пострадали четверо горожан, двое из них были госпитализированы. Повреждены частные дома, квартиры и детский сад.

Добавим, в Днепропетровской области за минувшие сутки было зафиксировано несколько артобстрелов и сброс боеприпасов с БПЛА. Ночью враг терроризировал Никопольщину. В Никополе повреждены здание универмага и детский сад, серьезно пострадал 25-летний мужчина. В Красногригорьевской общине снаряды агрессора повредили частные дома, авто, линии электропередач.

На Харьковщине за прошедшие сутки враг из реактивной и ствольной артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов.

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