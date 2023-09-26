Телеведущая Маша Ефросинина решила ответить на вопросы фанатов. Звезда опубликовала свой ответ в Инстаграм, где делится всем интересным.

"Вижу по профилю, что этот вопрос поставил мужчина и я очень благодарна за это. Я бы сильно хотела посоветовать мужчинам сегодня не замыкаться на своей боли. На своих страхах, на внутренних обвалах надежд и перспектив. Дда, как тяжело морально сегодня мужчинам в Украине, даже и не представить", - отметила звезда.

Ефросинина добавила, что при этом не стоит забывать, что женщины переживают тоже самое, но не имеют права остановится. Поэтому женщины рядом с мужчинами сейчас тоже изменилась. В природе женщины оберегать, вдыхать жизнь и энергию в союз - тоже пострадала. И женщинам приходится проходить свой путь воинов из-за упадка мужчин, свягивать на себе всю семью.

"Поэтому, дорогие мужчины, как бы не было тяжело, уделяйте своим женщинам внимание, давайте больше нежности, готовьте завтраки, дарите цветы просто так и пишите розовые-сопливые смски, делайте все, что не успели в мирное время. Это время сейчас, а не после победы. Это обмен силой, это единственное, что разжигает в женщине огонь", - добавила звезда.

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