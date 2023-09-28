Мы будем ощущать всестороннее давление со стороны Соединенных Штатов Америки и каждый пакет помощи для Украины на 2024 год будет идти по линии усиления.

Об этом сказал экс-советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью журналисту Василию Голованову.

Арестович утверждает, что на отношение Америки к Украине влияет неформально начавшаяся предвыборная кампания в США.

“Если смотреть на факты, то что мы видим? Американцы назначили в Украине двух представителей по аудиту идущих к нам средств. Откуда ноги растут? Дело в том, что в Америке уже по полной бушует избирательная кампания, де-факто. Республиканцы объявили импичмент. Это не прибавляет любви сторонам. Когда общаешься с американскими элитами, то создается впечатление, что они в Гражданской войне”, - подчеркивает он.

Бывший советник президента убежден, что основная проблема между республиканцами и демократами создает разницу в религиозных взглядах и что отношения между Зеленским и Америкой натянулись.

"Мы видим, что президенту в последний момент отказывают в выступлении в Нижней палате парламента, которой руководят республиканцы. При этом они проголосовали затем за дополнительную помощь Украине в размере 300 млн., но они начали очень четко проводить линию между Украиной и своим отношением к Зеленскому и его администрации. Это очень хорошо чувствуется и показывает утрату доверия. Утрата доверия не в целом, а способность справиться с коррупционной тематикой. Ситуация очень специфична, потому что президент стоит на трех четких позициях. Первая – мы не будем договариваться совсем, на переговоры не пойдем. Вторая – давайте больше помощи, иначе Украина проиграет. Третья – мы эффективно боремся с коррупцией. Поэтому, прямо скажу, ощущение, что отношения натянулись, через три камня столкновения, где каждая из сторон занимает принципиальную позицию", - говорит экс-советник.

Сейчас, по мнению Арестовича, Украина мелькает в Америке в негативном смысле, из-за чего нам следует готовиться к нелегкой борьбе.

“Итог: украинский трек является одним из главных из трех вопросов. Ну и там где-то маячит Хантер Байден. Начавшие импичмент сделали это одним из нарративов всей предвыборной кампании. И там Украина мелькает постоянно, и в отрицательном смысле. Поэтому у нас впереди очень нелегкая борьба", - подчеркивает он.

Алексей Арестович считает, что весь этот год, пока продлится предвыборная кампания в США, мы будем испытывать всестороннее давление со стороны Америки. И каждый пакет пособий на 2024 год, будет идти по линиям усиления. И год будет в этом смысле нелегким для украинско-американских отношений.

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