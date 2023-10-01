Оккупанты могут попытаться начать наступательную операцию с целью отвлечь украинские вооруженные силы от других направлений.

Ситуация на Купянском направлении частично стабилизировалась, и в настоящее время российские силы прекратили свои атаки. Бывший офицер Генштаба и военный эксперт, полковник запаса ВСУ, Олег Жданов, предоставил информацию о текущей обстановке на фронте.

"На Купянском и Лиманском направлениях российские оккупанты активно готовятся к формированию ударной группировки и вероятно собираются предпринять новую атаку на Купянском направлении" - подмечает эксперт.

Эксперт также не исключает, что в течение ближайших 1-2 недель россия может попытаться начать наступательную операцию с целью отвлечь украинские вооруженные силы от других направлений. В районе Белогоровки враг предпринимал неудачные попытки атаки.

Ранее также были объявлены цели украинских вооруженных сил и описание планов по времени и месту ударов со стороны россии. ВСУ сумели сбить 70-80% беспилотных летательных аппаратов, что вынуждает российские военные корректировать свою тактику.

По словам эксперта, действительно сейчас на каком-нибудь участке фронта российская армия может попытаться организовать наступательные действия. Однако, вряд ли у них получится что-то серьезное.

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