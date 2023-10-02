Важным аспектом является то, что в настоящее время россия не способна производить новые артиллерийские стволы.

У врага все еще имеется большое количество артиллерийских установок, и хотя новые установки не производятся, на складах хранится много запасов времен Советского Союза. Сроки исчерпания этих запасов будут довольно длительными. Военный эксперт Олег Жданов поделился информацией о наличии артиллерийских возможностей у оккупантов, подчеркивая, что нельзя надеяться, что у них скоро закончатся снаряды для стрельбы.

"Прогнозируемое время, в течение которого у противника может закончиться артиллерия, находится в далекой перспективе. Это обусловлено интенсивностью ликвидации артиллерийских систем, которая не позволяет быстро исчерпать запасы. У врага на хранении находится приблизительно 8-9 тысяч стволов артиллерии" - делится эксперт.

Важным аспектом, на который обратил внимание офицер запаса ВСУ, является то, что в настоящее время россия не способна производить новые артиллерийские стволы из-за сложности инженерных конструкций и высоких технологических требований.

РФ также не может приобрести новые станки или комплектующие из-за санкций, что делает производство стволов невозможным.

Эксперт также напомнил, сейчас наши силы удерживают главную трассу снабжения Бахмута – Горловки под огневым контролем, и это вынуждает россиян бороться с ожесточением, чтобы вернуть свои утерянные позиции.

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