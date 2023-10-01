Второй год подряд россия активно пытается нарушить энергосистему Украины, с целью оказать давление на мирное население. Однако теперь и на граничащей с Украиной территории россии начинают понимать, что такое "блэкаут". Этот момент был прояснен военным экспертом, опытным летчиком-инструктором и полковником запаса Вооруженных Сил Украины, Романом Свитаном.

Однако причина для блэкаута в россии связана не с давлением на гражданское население, а с выполнением Украиной своих военных задач. Как известно, с 29 по 30 сентября российские вооруженные силы запустили в общей сложности 40 беспилотных аппаратов.

"Беспилотники были направлены по различным маршрутам, и некоторые из них даже добрались до центральных областей Украины, включая Винницкую область, где были сбиты. В целом, беспилотники были направлены на южные регионы Украины, включая Одессу и Николаевскую область" - делится эксперт.

В то же время на приграничных территориях с Украиной россия разместила значительное количество военных объектов, которые являются легитимными военными целями.

Сюда включаются станции наблюдения, аэродромы и другие важные объекты, которые фактически подключены к гражданской энергетической инфраструктуре. Это делает саму энергетическую структуру легитимной военной целью.

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