Эксперт подчеркнул, что действия российских войск указывают на то, что они не планируют покидать населенный пункт.

Оккупанты укрепляют фортификационные сооружения, бетонируют их, перемещают военные части и технику, главным образом из Крыма. Военный эксперт Роман Свитан сообщил, что российские войска проводят активную подготовку на Запорожском направлении.

Свитан также отметил, что российские оккупанты распространяют дезинформацию о возможном отступлении из Токмака, но это скорее направлено на внутреннюю аудиторию в россии. Это позволяет им оценить реакцию граждан россии на такие заявления.

"Действия российских войск указывают на то, что они не планируют покидать Токмак. Они создают мощные оборонительные укрепления, но они могут стать значимыми только в случае прямого столкновения с украинскими вооруженными силами. Вероятно, украинское военное руководство не будет идти на такой шаг" - заключил эксперт.

Свитан считает, что возможно перекрыть железнодорожное сообщение между Токмаком и Черниговкой, двигаясь на север на небольшом расстоянии от Токмака. После этого можно будет контролировать шоссе при помощи артиллерии.

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