Роман Свитан, полковник запаса Вооруженных Сил Украины и опытный летчик, рассказал детальнее о ситуации на фронте и планах ВСУ на более холодный осенне-зимний период.
"То есть у нас вот этот месяц ещё окно возможностей, дойти до Такмака тоже, но брать нет смысла, его надо проходить и оставлять его правее. То есть западнее обходить, перерезать. Перерезать сухопутную железнодорожную ветку и дальше двигаться в сторону Азовского побережья.
Это непогода абсолютно не остановит. Я бы даже больше сказал, из-за того что весь остальной фронт будет заморожен, мы сможем достаточное количество сил и средств резервов собрать в одной точке" - делится эксперт.
Если не откроется еще один фронт, есть возможность форсирования Днепра и опять же форсирование Днепра погода не остановит, проблем там тоже нет, это ж уже особенно южнее Херсона, также добавляет Свитан.
Известно, в последние недели враг предпринимал массированные попытки контратаки в районе Новопрокоповки и Вербового. Для этой цели были переброшены свежие части из Донбасса с целью остановить продвижение украинских сил.
Основной целью этих атак было вернуть утраченные позиции на последнем рубеже обороны российских вооруженных сил.
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