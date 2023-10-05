Алексей Арестович убежден, что ход военных событий целиком и полностью зависит от слова главы кремля.

“Учитывая, что она висит на свободе двух человек, даже на одном пути, она может закончиться в течение суток. Просто он принимает решение остановить и все. Но стоит ли вопрос о том, какова вероятность, что он приостановит? Очень мала”, - отмечает экс-советник.

Даже несмотря на то, что в рф есть влиятельные лица, против войны, они не могут ничего сделать, по мнению Арестовича.

“Могу сказать, что в России есть трезвые силы, которые давно хотят закончить эту войну, и это не последние люди. Им это все надоело, они хотят по-прежнему ездить в Милан и Париж, чтобы поплавать на своих 150-метровых яхтах. Но вопрос в том, как они влияют на ситуацию?”, - утверждает он.

По словам Алексея Арестовича, глава страны агрессорки будет ждать выборов в Соединенных Штатах Америки, а это значит, что война затянется, что война в Украине затянется по меньшей мере на один год.

“Если прямо экстраполировать, то пути будут тянуть до выборов в США. Конечно, это означает они будут готовиться весь следующий год. Готовы ли мы провоевать еще год, если не просмотрим стратегию и все будет так продолжаться? К тому же впереди у нас еще зима с обстрелами инфраструктуры”.

В конце концов, экс-советник считает, что Украине нужно прибегнуть к радикальным мерам. Полностью изменить все наши практики. От изменения глобального законодательства до освобождения людей и передачи их обязанностей людям, способным развить военную промышленность, изменить кадровую политику в государстве и вооруженных силах.

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