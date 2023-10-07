Путин может пообещать Америке нейтралитет в ее отношениях с Китаем и сделать Трампа человеком, прекратившим войну.

Об этом говорит бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

У Алексея Арестовича есть версия того, как будет выглядеть договор путина с Трампом. Основной болевой точкой, на которую может нажать руководитель кремля, отношения Америки с Китаем.

“Из ключевых проблем США – противостояние с Китаем. Можно, например, пообещать нейтралитет в случае схватки. И постараться на этот нейтралитет обменять нейтралитет Америки по вступлению Украины в НАТО. И Трамп будет напрямую выступать против вступления”, - утверждает экс-советник.

Та же ситуация с украинскими территориями. По словам Арестовича, Путин может пообещать Трампу остановить войну при условии, что захваченные территории останутся в составе России.

“Он может предложить Трампу лавры человека, прекратившего войну. Но за это попросит покинуть территории, уже записанные в конституцию российской федерации: Запорожскую, Херсонскую, Донецкую, Луганскую области и Крым”.

Однако бывший советник убежден, что Украина не в НАТО и с захваченными территориями – это далеко не наш вариант и никто от Украины на такие условия не согласится. Впрочем, у противников будет чем апеллировать.

Они скажут, что поскольку мы сами себя не способны поставлять, не способны воевать, тотально зависим от них, они нам перекрывают кран. И тогда уже не будет иметь значения, насколько сильна наша пехота, ведь мы ничего сами не производим и у нас нечем воевать”, - говорит он.

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