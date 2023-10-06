Одним из ключевых моментов, взорвавших оборонную стратегию и приведших к серьезным потерям, стал отсутствовать план эвакуации и переформирования во время осады города Бахмут.

Об этом заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью с журналистом Юрием Романенко.

По словам Арестовича, в начале операции под Бахмутом войска вступили в стычки и заняли оборонительные позиции, оказавшиеся весьма невыгодными для украинских сил. Вместо того, чтобы планировать стратегическое отступление и создание новых оборонных линий, что было бы выгоднее, военные остались в сложных условиях и выставили на риск многочисленных военных.

"В какой-то момент операция приняла характер содержания района и рубежей, которые не нужно было удерживать. Можно было отходить, становиться на другие высоты. Для этого нужно было подготовить линию обороны "Суровикина", пока войска выигрывали в Бахмуте время", – говорит он.

Вопрос, почему не были подготовлены альтернативные оборонные рубежи и почему не было обеспечено выведение войск из этой зоны, остается открытым.

"Никогда не ответить нашему военно-политическому руководству, где наша линия "Суровикина". Не существует ответа, кроме такого, за который народ и военные спросят", - убежден экс-советник офиса президента.

Сейчас, когда украинские войска проводят операцию на южном фронте и прорываются вглубь территории врага, потери, понесенные под Бахмутом, отмечают важность правильного военного планирования и стратегического руководства.

"Под Бахмутом началась эта молотилка мобилизованных, потому что не вводили части, которые должны были выступать на Юге. И потому, что бросали людей туда почти, как россияне. В том же режиме", - добавляет Алексей Арестович.

В конце концов экс-советник глубоко убежден, что другие условия и более выгодные рубежи изменили бы ситуацию.

"Когда город стал ловушкой, нужно было выйти оттуда. Запустить противника и мочить его там. Тем временем приготовить оборону и стать так, чтобы там никто не мог продвинуться", - утверждает он.

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