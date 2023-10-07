В ночное время российские вооруженные силы предприняли попытку наступления на Купянском направлении, однако несмотря на поддержку бронетехники, их атака потерпела неудачу. Военный эксперт Олег Жданов рассказал детальнее о ситуации на фронте.

Вчера стало известно об ожесточенных боях в районе Купянска, который находится на восточном фронте. Российская атака была отражена, а противник понес серьезные потери и отступил.

«Известно и об успехе Вооруженных Сил Украины в районе Синьковки, также на Купянском направлении. Украинские войска вытеснили российские силы с их передовых позиций» - делится эксперт.

Он предположил, что российские вооруженные силы предпринимают наступление в районе Купянска и Сватово с целью отвлечь украинские резервы и тем самым помешать операциям Вооруженных Сил Украины на Южном фронте. Стратегически рассматривая, Купянск представляет собой тупик для оккупантов, так как нет перспектив серьезного продвижения в этом районе.

В то же время известно, оккупанты обеспечили практически полное охватывание территории Украины дронами, способными пролететь на расстояние до 1000 км.

Дроны могут быть направлены на различные объекты, и в прошлом Россия уже целила их в объекты инфраструктуры, включая системы противовоздушной обороны, энергетические узлы и тяговые подстанции железных дорог.

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