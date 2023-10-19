Северная Корея поставляет России оружие для ведения войны с Украиной, в частности в последние недели отправила в РФ более тысячи контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами, что совпадает с моментом когда Россия начала активные действия в Авдеевке.

Об этом заявил журналист Юрий Романенко в интервью с бывшим советником главы Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.

Арестович ответил, что рост поставок из Северной Кореи действительно происходит. И хотя это пока незначительное количество, эта новая реальность создает новые вызовы и риски.

“Они частично успели дойти с Дальнего Востока, мы видим их на поле боя где-то уже три месяца. Но это все еще не товарное количество, позволяющее только на этих запасах организовать целое наступление на оперативно-тактическом направлении, отдельно взятом. Это так сказать капля в море, однако эта капля есть”, - отмечает он.

Кроме того, экс-советник подчеркнул, что единственная ось зла состоит в том, что израильские силовики не видят северокорейские птуры, пускаемые их бронетехникой.

“Захватили часть вооружения и так далее. Поэтому это тоже проблема, ее нужно как-то решать. Это скорее прерогативы США, они думают об этом всерьез. Констатация означает, что они фиксируют и решают, что делать. Наверное, дойдет до каких-либо действий рано или поздно”, - добавляет Арестович.

Одновременно эксперт отмечает, что корейские боеприпасы имеют свои особенности, требующие доработки в российских артиллерийских мастерских. И говорит, что снабжение оружия по Северной Корее не означает успеха российских войск.

“И говорят таких случаев не очень мало, потому что все-таки различаются снаряды по единообразию калибра, по советскому происхождению корейских систем. Также опрокидывание с Дальнего Востока не способствует быстрому введению войск, накоплению, применению и т.п. Однако такой фактор появился и нашим заданием, чтобы он не стал масштабным”, - говорит он.

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