И сейчас, и в ближайшие полгода самая сложная ситуация будет оставаться на Луганском направлении, в районе Купянска и Сватово. Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан в интервью Politeka Online.

"Дело в том, что короткое плечо поставки военных средст, там несколько десятков километров - российская граница рядом, Валуйки — большой военный хаб, и поставки сил и средств противника здесь имеют короткое плечо", — заявил Роман Свитан.

Кроме того, по словам эксперта, на Луганском направлении у оккупантов малое подлетное время самолётов и вертолётов с российских аэродромов.

"Не с аэродромов подскока на оккупированной территории Украины, а именно с российских аэродромов. Потому лучшая с военной точки зрения у них ситуация именно на Луганском направленим, для нас она в этом смысле самая тяжёлая, в районе Купянска, Сватово, Макеевки до Кременной, Луганский фронт", — подчеркнул эксперт.

Роман Свитан добавил, что в других локациях, например, в Авдеевке или Работино для ВСУ "рабочие ситуации".

"По большому счёту их можно купировать, там развития как такового не будет. Тяжёлые точки, но развития дальнейшего стратегического в этих точках для россиян никакого положительного момента нет", — уверен военный эксперт.

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