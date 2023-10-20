Положение ВСУ в районе Бахмута сейчас сравнительно неплохое, есть положительная динамика.

Об этом в интервью Politeka Online рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан.

"Уже зачистили западную сторону железной дороги от россиян, то есть вывели её в режим такого серьёзного оборонного рубежа, за который можно, по крайней мере, удержаться, ну а по некоторым позициям мы этот рубеж уже преодолели и работаем на восточном направлении от железной дороги, это в районе той же Андреевки, расширяется там определённый плацдарм, скорее всего, он дойдёт и до шоссейки, которая идёт параллельно с дорогой с Горловки на Бахмут", — заявил Роман Свитан.

По словам эксперта, дальше для ВСУ откроется как минимум два направления, по которым можно будет работать — на север (в сторону Бахмута с этого плацдарма) и на юг (в сторону Курдюмовки и Горловки).

"Всё будет опять же зависеть от замысла главкома и наличия сил и средств для разворачивания такого рода операций. Но даже просто выход на железную дорогу, удержание её как рубежа обороны — это уже такой большой плюс для разворачивающийся там наших частей", — добавил Роман Свитан.

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