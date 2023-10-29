Военный эксперт Александр Коваленко поделился, что стоит ожидать украинцам в этот зимний период. Об этом специалист рассказал в интервью на Фабрике новостей.

"Шахеды будут играть главную роль, ракетных ударов не будет настолько массированных, как это было в 22-м году, у них просто нет возможности накопить такого боекомплекта и даже если они используют такой большой боекомплект, то им нужно будет много времени, чтобы его использовать", - заявил специалист.

Эксперт отметил, что не будет такого, что россия начнет запускать по 70 ракет одним залпом каждую неделю. При этом Украина готовилась не только отбивать эти ракеты, но и адаптировали нашу энергосистему к атаке оккупантов. Поэтому Украина намного лучше подготовилась, чем в прошлом году.

Специалист не забыл добавить, что россия должна помнить - в эту игру можно играть вдвоем. Украина уже много раз демонстрировала, что может составить конкуренцию россии в отдельных вопросах. Поэтому можно будет устроить и в этом состязании борьбу за лидерство.

При этом не стоит забывать, что и украинцы более готовы к новому отопительному сезону. Ведь все знают, что необходимо делать во время блэкаутов, чем запасаться и как действовать в критической ситуации, которая может сложиться.

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