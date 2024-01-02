В Одессе на улице Балковской произошло событие, во время которого молодой человек открыл огонь в сторону прохожего.

Об этом сообщили представители пресс-службы Патрульной полиции Одесской области.

После стрельбы молодой человек быстро сбежал в общежитие, расположенное рядом.

Прибывшие по вызову правоохранители нашли 17-летнего юношу в одной из комнат общежития. У него обнаружили признаки алкогольного опьянения. Также во время обыска они обнаружили предмет, напоминающий огнестрельное оружие. В разговоре с полицейскими гражданин признался, что ему просто хотелось испугать людей. Для расследования всех событий происшествия на место была вызвана следственно-оперативная группа.

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