Подробные рекомендации по проверке Android смартфона на наличие шпионских программ:
- Перекройте потенциальные каналы установки скрытых шпионских приложений. Для этого в настройках телефона выключите опцию "Установка из неизвестных источников". Таким образом злоумышленники не смогут поставить слежку через скачанные .apk файлы или ненадёжные магазины приложений.
- Проверьте, не получил ли ваш смартфон root доступ. Для этого воспользуйтесь бесплатной утилитой Root Checker. Root даёт полный контроль над системой и позволяет запускать специальные шпионские программы.
- Внимательно изучите список установленных приложений на вашем устройстве. Обратите особое внимание на те, которые запрашивают доступ к SMS, геолокации, адресной книге и другим конфиденциальным данным. Удалите все подозрительные программы.
- В настройках Android зайдите в раздел "Приложения - Разрешения" и посмотрите, какие программы получили доступ к вашей камере, микрофону, контактам и SMS. Отзовите лишние права у сомнительных приложений.
- Установите и запустите антивирус для Android, например Kaspersky Internet Security. Полное сканирование поможет обнаружить вредоносные программы, в том числе шпионские.
- В случае подтверждённого взлома или установки шпионского ПО рекомендуется полная переустановка операционной системы вашего Android смартфона. Это гарантированно удалит всю слежку.
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