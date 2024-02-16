Особые боеприпасы: Арестович рассказал, какие снаряды передала КНДР для рф

Северная Корея поставляет России оружие для ведения войны с Украиной, в частности в последние недели отправила в РФ более тысячи контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами, что совпадает с моментом когда Россия начала активные действия в Авдеевке.