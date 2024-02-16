Подробные рекомендации по проверке Android смартфона на наличие шпионских программ:

телефон, смартфон, люди, Android

  1. Перекройте потенциальные каналы установки скрытых шпионских приложений. Для этого в настройках телефона выключите опцию "Установка из неизвестных источников". Таким образом злоумышленники не смогут поставить слежку через скачанные .apk файлы или ненадёжные магазины приложений.
  2. Проверьте, не получил ли ваш смартфон root доступ. Для этого воспользуйтесь бесплатной утилитой Root Checker. Root даёт полный контроль над системой и позволяет запускать специальные шпионские программы.
  3. Внимательно изучите список установленных приложений на вашем устройстве. Обратите особое внимание на те, которые запрашивают доступ к SMS, геолокации, адресной книге и другим конфиденциальным данным. Удалите все подозрительные программы.
  4. В настройках Android зайдите в раздел "Приложения - Разрешения" и посмотрите, какие программы получили доступ к вашей камере, микрофону, контактам и SMS. Отзовите лишние права у сомнительных приложений.
  5. Установите и запустите антивирус для Android, например Kaspersky Internet Security. Полное сканирование поможет обнаружить вредоносные программы, в том числе шпионские.
  6. В случае подтверждённого взлома или установки шпионского ПО рекомендуется полная переустановка операционной системы вашего Android смартфона. Это гарантированно удалит всю слежку.

Читайте также:

Какие вещи нельзя хранить на чердаке дома: практические советы сохранят имущество

Прослушка телефонов: "Киевстар" сделал важное объяснение

Выручит, если нет связи в "Киевстар": как установить цифровую SIM-карту от Vodafone и Lifecell