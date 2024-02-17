Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал последние события в белгороде и заявил, что россияне уже не впервые бросают на свои же территории разные ракеты, поэтому ничего удивительного.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Они же сами привлекли внимание к тому, что сами сделали, у нас этот эпизод вообще остался бы незаметным, на него и не стоит обращать внимание. Потому что по сравнению с тем, что происходило по территории россии, нам тот белгород и не нужен, я вам скажу», - отмечает Александр Мусиенко.

По его словам, с точки зрения нанесения ударов нас интересуют другие территории, в частности, в том же Донецке или за ним больше военных целей, а сейчас еще больше, потому что россияне сконцентрировали большое количество своих сил, по чему бить действительно есть. Если уж говорить о белгороде, объясняет эксперт, то туда россияне завозят свои установки С-300, из которых обстреливают Харьков, их мы выискиваем и поражаем.

А что касается последних событий в белгороде, рассуждает он, то, во-первых, у россиян неоднократно бывал аварийный сход боеприпасов, во-вторых, есть сомнения по поводу качества ракет к системам С-300. И в-третьих, продолжает эксперт, они же не могут разобраться, как им использовать С-300: по наземным целям по Харькову или попытаться сбить воздушную цель, когда они видят, что дроны какие-то украинские дальше пролетают.

«И возникают соответствующие сбои системы, которые приводят к таким вот факторам, что ракета падает, ракета не долетает. Ракета могла лететь вполне вероятно на Харьков, а упала на белгород. Ну а что, впервые? Что только на белгород не бросали россияне. Разве авиабомбы не бросали? Бросали. Теперь С-300. Что дальше прилетит? Возможно, «Искандер», я не знаю, еще очень много всего. Может быть, Х-101. белгороду очень достается именно от российских войск», - объясняет Александр Мусиенко.

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