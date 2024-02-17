Тарологиня Стелла прокомментировала новость о смерти Навального и сообщила, что она вызовет много вопросов и после нее последуют какие-то ошеломляющие новости о путине, россии и фронте.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

В колонии умер Навальный, об этом уже написали все мировые СМИ. Давайте поговорим об этом.

Спрашиваю, действительно ли умер Навальный – да, Отшельник, ушел, умер. Карты подтвердили информацию, это действительно так.

Он умер сейчас или умер уже давно, а сейчас это опубликовали?

То, что он ушел, однозначно. Человек ушел, острое состояние. Спрашиваю, возможно, это было раньше, нет, это, возможно, было не 16-го (ред. – февраля), а, скажем, 14-го, 15-го, где-то не далеко, не месяц назад, не два, а где-то в эти дни. Да, это действительно так.

Почему эта новость вышла на широкую общественность, для чего ее выпустили?

Действительно новость, Пажи пошли, кричат, действительно новость. К чему это? Ну, об этом надо было сказать. Здесь так карты ложатся, в такую позицию… Карта Маг, это невозможно было замолчать. Почему об этом сказали? Потому что это невозможно спрятать. Просто невозможно.

Как это повлияет сейчас на ход войны в Украине?

Я не могу сказать, что прямо на ход войны, но будут много ставить каких-то вопросов, будет много разговоров, много действий. Какая-то новость. За этой смертью следует еще какая-то новость, которая будет для нас ошеломляющей. Я не знаю, о чем идет речь. Что-то будет много людей говорить. Очень многие подключаются, что-то говорят, и это будет просто потрясающе.

Это связано с путиным?

Да, связано. Звезда и Король мечей. То есть своего рода звездное лицо, скажем так, в плохом смысле и Король Мечей. Будут какие-то ошеломляющие новости, связанные с россией, путиным и войной. Это совершенно так. Очень многое будет сказано о чиновниках, о власти.

Как сообщала Politeka, Атаманова предупредила, что опасность ракетных обстрелов не будет спадать даже после выборов в россии.

Также Politeka писала о том, что Бюн рассказала, накажут ли Илона Маска за то, что у россиян появились Starlink.





