Украинцев предупредили, каких ударов следует ожидать после массированных атак 21 и 22 марта, и какая сейчас у оккупантов ситуация с ракетами.

Более месяца российские оккупационные войска не использовали ракеты Х-101 и Х-555, поэтому они смогли их накопить.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Прямого".

"Преимущественно весь этот период использовались баллистические ракеты, ракеты сложной траектории перехвата, и они использовали этот период для накопления. У них до этого также происходило накопление и увеличение количества боекомплекта, который позволяет провести несколько ударов ограниченным боекомплектам или несколько массированных", - заявил Александр Коваленко.

По словам эксперта, скорее всего, нас могут в ближайшее время ожидать удары доразведки, а по результату доразведки оккупанты могут нанести еще дополненный удар, но он будет уже не такой мощный, как в ночь на 22 марта, а будет более похож по количеству и номенклатуре на тот, что был в ночь на 21 марта.

"Но в этом всем есть вопрос - почему не были использованы крылатые ракеты морского базирования "Калибр". Здесь надо признать, у них по количеству даже больше их сейчас есть, чем Х-101, и они уже достаточно давно, более полугода, с конца сентября 2023 года, не используют массированно. Очень редко, одиночно используют КРМБ "Калибр", но массированно ни разу еще их не использовали", - отметил Александр Коваленко.

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