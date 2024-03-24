Сейчас в районе Бахмута у российских оккупационных войск есть две задачи, которые взаимосвязаны между собой.

В районе Бахмута оккупанты планируют выйти на канал Северский Донец - Донбасс, а также пробиться в окрестности города Часов Яр.

Об этом рассказал военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По словам эксперта, часть группировки войск "Юг" оккупантов, которая пытается пробиться к Часовому Яру, очевидно, действует во взаимодействии с подразделениями и частями 3-го армейского корпуса, которые пытаются снова оттеснить наши войска из района Клищиевки и Андреевки, действуя с восточного направления.

"Взаимодействие это состоит в том, что действующая западнее г.Бахмут тактическая группа противника пытается зайти во фланг и тыл нашим подразделениям, обороняющимся по рубежу Клищиевка - Андреевка... Однако, дается это ей, скажем так, не совсем удачно", – заявил Константин Машовец.

Военный аналитик подчеркнул, что пока продолжаются бои за Богдановку и Ивановское, пробиться на Ступочки противнику явно не удастся.

По мнению эксперта, российские оккупанты пока не нашли способ, как подвинуть оборону ВСУ на этом направлении, поэтому 98-я воздушно-десантная девизия продолжает "стачиваться" в лобовых атаках в районе Богдановки и Ивановского, а 2-й и 3-й армейские корпуса уже почти полностью состоят из подразделений и частей так называемых "территориальных войск".

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