Эксперт рассказал, как недавние операции русских добровольческих военных подразделений на территории Курской и Белгородской областей изменили ситуацию на фронте.

Действия РДК (русского добровольческого корпуса), легиона "Свобода России" и "Сиббата" в Курской и Белгородской областей рф помогли стабилизировать линию боестолкновения в Украине, в частности на Купянском направлении.

Об этом рассказал военный аналитик, координатор группы «Информационное сопротивление», полковник запаса ВСУ Константин Машовец.

По словам эксперта, командование группировки войск "Запад" оккупантов, которому подчиняется вся так называемая "группировка прикрытия границы" в составе ГВ "Белгород", ГВ "Курск" и ГВ "Брянск", было вынуждено реагировать на операции российских добровольцев, которые воюют против путинского режима.

"По моей информации, часть сил и средств (в первую очередь из состава 1-й ТА и 11-го АК) были перемещены в Белгородскую обл. рф... с целью "блокирования районов проникновения диверсантов", что, в свою очередь, существенно повлияло на происходящие события непосредственно на Купянском направлении", - рассказал Константин Машовец.

В результате противнику не удалось ни взять Синьковку, ни существенно продвинуться вдоль дороги Купянск - Сватово в северо-западном направлении.

Военный аналитик подчеркнул, что это заставило командование ГВ "Запад" сконцентрироваться на Лиманском направлении.

"Одновременное ведение активных наступательных действий сразу на двух, достаточно отдаленных направлениях, в условиях необходимости еще и до того реагировать на каких-то "диверсантов в Белгородской" обл." дали свои результаты...", – добавил обозреватель.

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