На Лиманском направлении командование группировки войск противника "Запад" продолжает прилагать усилия для выполнения задачи по ликвидации украинского плацдарма на реке Ч.Жеребец.

Как рассказал полковник запаса ВСУ, военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, в частности противник стремится прорваться в села Терны и Ямполевка с восточного направления.

По словам эксперта, несколько суток назад противник ввел в бой на этом направлении дополнительные подразделения. Кроме того, подрозделения противника продолжают действовать и чуть южнее - на Ямполевку и Торское.

"Насколько я понимаю, бои уже едут на восточных окраинах обеих сел (Терны и Ямполевка), противнику удалось там продвинуться несколько суток назад... Скорее всего, южная часть плацдарма на р.Ч.Жеребец, что на Лиманском направлении, в ближайшее время будет ликвидирована", – заявил Константин Машовец.

По мнению эксперта, бои за Терны и Ямполевку еще какое-то время будут продолжаться, но, очевидно, противнику таки удастся перерезать дорогу Невское - Торское, которая идет по левому берегу Жеребца с севера на юг. Военный аналитик подчеркнул, что это не удивительтено, поскольку по направлению на каждое из этих сел наступает, по сути, полноценная дивизия противника.

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