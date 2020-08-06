Штрих-код содержит определенную информация о продукте и его производителе, которая представлена в виде специального графического изображения. Такой способ шифровки позволяет облегчить учет товаров на предприятиях и точках реализации, сжать информацию и считывать ее мгновенно, используя сканер расшифровщик.

Штриховой код (штрих код, штрихкод, штрих-код) — графически зашифрованная информация, которая наносится в виде черно белых геометрических фигур на поверхность изделия или его упаковку. Сама система шифровки чем-то напоминает азбуку Морзе, но вместо точек и тире используются узкие и широкие линии.

Стандартная, всем привычная «полосатая зебра» и числовой код под ней несут в себе такую информацию:

страна производителя;

бренд, который выпустил продукт;

общие данные о продукте.

Полосатый прямоугольник уже давно стал чем-то обычным для каждого из нас, но как он устроен? Как работает система шифровки и считывания информации? Как проверить штрих код самому, без специального лазера? Можно ли осуществить это в режиме онлайн? Рассмотрим эти вопросы более детально.

История создания штрих кода

Разработка данного способа считывания информации о продукте началась в 1948 году, когда Бернард Сильвер, аспирант одного из университетов США, поделился такой идеей с друзьями Норманом Вудландом и Джордином Йохансоном. Разработки продвигались десятилетиями, и готовый механизм вышел на рынок только в 1974 году.

Тестировалась идея в обычном продуктовом супермаркете «Marsh», который находится в маленьком городке в штате Огайо (Соединенные Штаты Америки). Так, компания NCR установила там сканер, который считывал информацию со штрих кодов. Первый товар, который получил штрих код — пачка фруктовых жевательных резинок Wrigley. С того времени, знаменитый товар хранится в виде почетного экспоната в Национальном музее американской истории при Смитсоновском институте.

Виды штрих кодов

Все штрих коды делятся на две больших группы:

одномерные (линейные или полосковые);

двухмерные (баркоды).

Первые представляют собой набор черных вертикальных линий, разделенных между собой пробелами различной толщины (чтение осуществляется только в одном измерении — по вертикали). Зашифрованные данные в одномерных кодах дополняются набором цифр. Такие штрихкоды неспособны запомнить много информации, они широко используются в розничной торговле, на складах и т.д. Линейные шифровки бывают разными:

UPC (Universal Product Code) — используется на территории США, является универсальным, состоит из 12 цифр;

EAN (European Article Number) — используется в Европе, состоит из 13 символов и считается более современной версией американского UPC;

Code56;

Code128 (UPC/EAN-128) и т.д.

Двухмерные, в свою очередь, предназначены для шифровки больших объемов информации (до 3 Кб). Этот матричный тип штрих кодов состоит не только из вертикальных линий, но и других геометрических фигур (чтение осуществляется в двух измерения: по вертикали и горизонтали). Подразделяется двухмерный тип на:

многоуровневую шифровку (stacked) — более старая версия, представляющая собой смесь обычных линейных кодов;

матричную (matrix) — современный тип кодирования, который подразумевает плотное складирование информационных элементов по вертикали.

Несколько популярных примеров двухмерных штрих кодов:

Aztec Code;

Data Matrix;

MaxiCode;

PDF417;

QR код;

Microsoft Tag.

Из чего состоит штрих код

Логическая структура цифрового штрих кода состоит из пяти зон (последовательно):

префикс страны GS1 2-3 цифры;

регистрационный номер бренда — 4-5 цифр, определяют компанию-производителя товара;

код самого товара (информация о нем) — 5 цифр;

контрольное число (одна цифра);

свободное поле (необязательное, чаще всего, там ставиться «индикатор свободной зоны», а также символ, который обозначает, что товар изготовлен по лицензии — знак «>»).

Код товара

Отраслевые базы данных имеют информацию обо всех товарах, соответственно, этим товарам присвоены личные идентификационные номера, которые, в свою очередь, вписываются в штрих код. Так, пользуясь отраслевыми базами данных можно отыскать точную информацию о конкретном продукте.

Каждому продукту присваивается код, который состоит из 4-5 цифр. Каждая цифра имеет свое значение:

наименование продукта;

его назначение и главные свойства;

размер, масса и даже габариты;

состав, из которого состоит продукт;

цвет.

Для каждой страны установлен один или несколько кодов. Используя единую таблицу кодов, можно с легкостью определить государство, где был произведен товар. Например, коды:

Украины — 482;

Америки и Канады — от 0 до 09;

Франции — от 30 до 37;

Китая — 690-693;

Германии — 400-440;

Грузии — 486;

Италии — 80-83;

России — 460-469;

Швейцарии — 76 (если вы видите товар, с кодом 76 (762, 7622), то он был произведен в Швейцарии).

Для полноценной работы штрихкоду необходимо состоять из зарегистрированных в единой базе данных цифр (например, код страны, код торговой марки, код продукта). Если хотя бы одна цифра указана неправильно, считываться такой код не будет.

Как считывается штрих код

Существует ряд специальных сканеров (светодиодные, лазерные, «имидж-сканеры», ручные, стационарные, конвейерные), которые могут считывать зашифрованную информацию в штрих коде. Принцип их действия заключается в том, чтобы каким-либо способом сфотографировать и передать изображение на устройство (компьютер), где тот осуществит расшифровку данных.

Современные методики позволяют считывать информацию (например, с QR кода), используя камеру телефона или ноутбука.

Самостоятельная проверка штрих кода, дешифраторы онлайн

Зачем вообще считывать самостоятельно код? Существует много разных ситуаций, когда требуется узнать точный срок годности товара, или фактическую страну производителя (бывает, что на упаковке написано «сделано в германии», а штрих код утверждает, что товар пришел из Китая).

Полная уникальность цифрового кода — это тот «козырь», который позволяет узнать информацию о продукте без использования специальных считывающих устройств, таких как сканер кодов. На данный момент, существует множество сайтов (например, decode.org.ua/bar или labeltest.com), которые предлагают свой расшифровщик (декодер). Так, в специальное поле вы можете ввести код товара, после чего система выдаст вам информацию.

Например, если вы хотите узнать, какой бренд выпустил духи (убедится в корректности указанной на упаковке информации), или в какой стране находится завод-производитель духов, можно, прям в магазине, используя телефон, посетить один из сервисов проверки, ввести 12 или 13-ти значный код, вследствие чего на мониторе появится требуемая информация.

Также можно воспользоваться проверкой срока годности, посетив базу батч кодов (например, checkfresh.com или makeup-review.com.ua).

Проверить штрих код страны можно и без помощи интернета, если имеется таблица кодов стран (некоторые шифры можно легко запомнить, например, Украина 482, или Германия 400-440).

Краткий вывод

Расшифровка штрих кодов — способ узнать данные о товаре. Так, у производителей не остается возможности солгать на бумагах, например, о стране, где выпускается продукция. Товары из всего мира кодируются не по единому стандарту, так как существуют разные способы кодирования (линейный и двухмерный).

Создание кода — несложный процесс, но для него каждая компания должна быть официально зарегистрированной. Если расшифровать штрих код, можно распознать конкретную компанию и страну, где она находится. Для этого нужно найти сайт (например, используя поиск в Google), который предоставляет бесплатный сервис — «онлайн-дешифратор».

Таким образом, «пробить» предприятие на географическое месторасположение, и даже узнать срок годности товара — минутное дело. Также оперативно можно узнать названия компаний, которые кроются под штрих кодами. Используя отраслевые базы данных, есть возможность найти детали о товаре, а если есть имя фирмы, открывается полная информация о продукте.