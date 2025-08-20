Эксперт аналитического центра «Об’єднана Україна» Богдан Попов пояснил, что стратегия Трампа состоит в том, чтобы уговорить россию на мир, а путина – делать все, чтобы США отложили санкции, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Аляска стала серьезным дипломатическим провалом для Трампа как минимум публично, если мы не говорим о кулуарных договоренностях и о том, что было на самой встрече внутри и за кулисами. Мы видели много сообщений в СМИ, много идей, о чем могла бы говорить российская федерация, как бы мог ответить на это Трамп, но, по моему мнению, ни одно из них не соответствует полностью действительности», – отмечает Богдан Попов.

Как он объясняет, россия понимает, что вторичные санкции могут нанести серьезный ущерб ее экономике и что на фронте не все так гладко. С другой стороны, рассуждает эксперт, коллективный путин все же живет в иллюзии, что потерь нет, потому что генералы носят ему радужные доклады о том, что все хорошо. Но в целом россия вообще согласовала эту встречу с президентом США на Аляске, утверждает он, чтобы оттянуть санкции, и это уже первая победа путина.

«Вторая победа в том, что медийно это выглядело ужасно. Американские военные на коленях перед диктатором, террористом. Давайте вспомним, как Мао Цзэдуна в Штатах принимали. Это ужасная картинка. Эта красная дорожка, это рукопожатие, где рука путина сверху, кстати... То есть фактически на Аляске Трамп себя показал со слабой стороны», – комментирует Богдан Попов.

По мнению эксперта, Трамп до сих пор не отказался от стратегии договариваться с российским диктатором, уговаривать его, чтобы он согласился быстро прекратить войну, но это ведет только к поражению. В общем, констатирует он, Трамп разбрасывается дипломатическими картами и идет на серьезные уступки, так что он не выглядит как серьезный субъект в этом случае. Однако, отмечает эксперт, после встречи в Вашингтоне Трамп и Зеленский стали выглядеть как победители и лидеры мира.

