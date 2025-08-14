Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что переговоры на Аляске могут и не дать результаты, но европейцы обеспокоены, что Трамп и путин могут о чем-то сговориться, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, Трамп сам сказал, что после встречи с путиным хочет провести трехстороннюю встречу с участием Зеленского, и это правильно, потому что по многим вопросам, в частности о территориях, говорить без Украины невозможно. Однако, добавляет он, Трамп также сказал, что первая встреча – скорее подготовка ко второй.

«Трамп уже даже публично озвучивает сомнения, что ему удастся достичь чего-то прорывного во время первой встречи с путиным, о чем пишут и некоторые медиа. Уже даже Трамп начинает сомневаться. Очевидно, они же получают определенные сигналы от россии, изучают, на что может пойти путин, на что – нет, работают разведки, работает Госдеп, работают экспертные учреждения. Они представляют соответствующую информацию, которая, очевидно, свидетельствует, что у россии нет на сегодня еще той уступчивой позиции, которой хотелось бы нам и США. Соответственно, иллюзии по поводу переговоров на Аляске уже подвергаются существенному сомнению», – рассуждает Александр Мусиенко.

В то же время The Economist, отмечает эксперт, пишет, что Трамп не убедил европейских партнеров в том, что США полностью на стороне Украины и что на Аляске не будет заключено какое-то грязное соглашение. The Telegraph, добавляет он, тоже об этом пишет.

«Какая-то сделка может быть, но о чем-то могут сговариваться на Аляске. Нет здесь, к сожалению, четкого доверия. И это плохо, когда нет доверия, это вредит нормальному развитию отношений и будущему взаимодействию. И как бы то ни было, но Трамп не снимает вопрос территорий, статуса оккупированных территорий и так называемого их обмена. Этот вопрос продолжает оставаться на повестке дня, что, безусловно, вызывает беспокойство», – заключает Александр Мусиенко.

