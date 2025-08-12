Заместитель директора Института внешней политики и безопасности в Варшаве Славомир Майман объяснил, кто такой новый президент Польши Навроцкий и какой будет его политика по Украине, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале Руслана Бортника.

«Пару дней назад родился родилась звезда, потому что именно так можно определить отношение правой части польской общественности к новоизбранному президенту Навроцкому. Если меня кто-то спросил бы 6-7 месяцев назад, кто такой Навроцкий, я бы затруднялся вообще ответить, потому что он тогда являлся человеком вне политики, он был директором Института национальной памяти, но в течение этой предвыборной кампании он стал на самом деле одним из самых ярких персонажей польской политики», – отмечает Славомир Майман.

По его словам, Навроцкий – представитель крайне правого крыла польской политики. И если долгие годы, подчеркивает гость программы, правила национал-консервативная партия «Право и Справедливость», возглавляемая уже более 20 лет правым политиком Качинским, то Навроцкий – крайне правый.

«И он является наследником очень важного в новейшей истории Польши политического течения – национальной демократии, которая была создана в начале XX века и до сих пор является живым политическим движением. Национальная демократия всегда была антинемецкой, пророссийской и нетерпимой ко всем национальным меньшинствам. Национал демократы боролись с белорусами, украинцами и евреями. И Навроцкий – наследник этого течения. Это были ээ белорусы, украинцы, евреи, с которыми национальные демократы боролись», – объясняет Славомир Майман.

По мнению гость программы, с Навроцким сложно будет либеральному правительству Туска и Украине. Ведь, напоминает он, Навроцкий обещал не пустить Украину в ЕС, а в своей первой речи в парламенте вообще никак не вспомнил Киев.

