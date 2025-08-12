Об этом она рассказала на канале Руслана Бортника.
«Пару дней назад родился родилась звезда, потому что именно так можно определить отношение правой части польской общественности к новоизбранному президенту Навроцкому. Если меня кто-то спросил бы 6-7 месяцев назад, кто такой Навроцкий, я бы затруднялся вообще ответить, потому что он тогда являлся человеком вне политики, он был директором Института национальной памяти, но в течение этой предвыборной кампании он стал на самом деле одним из самых ярких персонажей польской политики», – отмечает Славомир Майман.
По его словам, Навроцкий – представитель крайне правого крыла польской политики. И если долгие годы, подчеркивает гость программы, правила национал-консервативная партия «Право и Справедливость», возглавляемая уже более 20 лет правым политиком Качинским, то Навроцкий – крайне правый.
«И он является наследником очень важного в новейшей истории Польши политического течения – национальной демократии, которая была создана в начале XX века и до сих пор является живым политическим движением. Национальная демократия всегда была антинемецкой, пророссийской и нетерпимой ко всем национальным меньшинствам. Национал демократы боролись с белорусами, украинцами и евреями. И Навроцкий – наследник этого течения. Это были ээ белорусы, украинцы, евреи, с которыми национальные демократы боролись», – объясняет Славомир Майман.
По мнению гость программы, с Навроцким сложно будет либеральному правительству Туска и Украине. Ведь, напоминает он, Навроцкий обещал не пустить Украину в ЕС, а в своей первой речи в парламенте вообще никак не вспомнил Киев.
