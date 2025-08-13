Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что 15 августа путин, очевидно, снова задурит Трампу голову, но Европа остудит его пыл и уже 1 сентября мы услышим о новых санкциях, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Конечно, констатирует эксперт, все мы надеемся, что встреча Трампа и путина на Аляске не состоится, но, похоже, все-таки этот саммит будет. В то же время, отмечает он, очень интересно, что администрация Трампа начинает заранее снижать ожидания от этих переговоров, мол, результатов может не быть, это ознакомительная встреча и так далее.

«Я подобрал поговорку для того, чтобы оценивать результаты разговора Трампа с путиным. Цыплят по осени считают. Я предлагаю наблюдать с холодной головой за всем, что происходит, там, где мы не можем повлиять. Там, где мы можем повлиять, мы будем влиять, но где не можем – наблюдаем с холодной головой за этими переговорами. И раньше, чем 1 сентября, выводов окончательных не делаем», – отмечает Михаил Шейтельман.

По словам эксперта, все это будет выглядеть примерно так: 15 августа Трамп встретится с путиным и заявит, что заглянул в его глаза и что-то там увидел, потом европейские лидеры, генсек НАТО Рютте и спецпредставитель Кэллог будут переубеждать президента США, что россия снова его обманывает, что ей нельзя верить, на это уйдет несколько недель, в результате Трамп немного охладится и скажет, что следующий дедлайн для путина заканчивается 1 сентября.

«Вот мой прогноз на 1 сентября. У меня нет прогноза на 15 августа, но у меня есть прогноз на 1 сентября. 1 сентября отношения между США и россией будут отвратительными и Трамп будет то ли требовать введения новых санкций, то ли будет кричать, что путин предатель, гадина и так далее, что надо его раздавить, вводить новые санкции и так далее», – заключает Михаил Шейтельман.

