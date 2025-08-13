Об этом он рассказал в своем блоге .

«Это риторика в стиле «да, но…». И вы же знаете, что все, что говорилось до «но», часто не имеет особого значения», – подчеркивает Руслан Бортник .

Тем более, объясняет эксперт, наше общество хочет слышать о мире, хочет слышать надежду на завершение войны, это данные социологии: от 69% до 80% украинцев выступают за завершение боевых действий. Поэтому констатирует он, если наши политики не будут говорить о том, что вот-вот наступит мир, они просто потеряют свою популярность. По словам эксперта, сейчас слова о мире для нас – как раньше о победе, это то, что хотят слышать все.

«Кроме того, нужно демонстрировать готовность к мирным соглашениям и договоренностям перед глазами того же Трампа, перед глазами наблюдающего мира», – объясняет Руслан Бортник .

Главная задача Украины сейчас, отмечает он, во-первых, состоит в том, чтобы не потерять поддержку наших западных партнеров, и в первую очередь США, потому что поддержка со стороны Европы более или менее гарантирована на данный момент. И во-вторых, добавляет эксперт, задача нашего руководства – не допустить никаких кардинальных стратегически политических и юридических уступок России, вокруг этого сейчас все крутится.

