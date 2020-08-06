Казалось бы, что может быть сложного в том, чтобы вызвать скорую, или полицию, ведь нас еще со школы этому учат. Но не все так просто. В Украине экстренные службы — китайская рулетка, есть шанс, что повезет, но в любой момент хлипкий механизм может дать сбой.

«План перехода на перспективную систему нумерации телефонной сети общего пользования Украины» заработал достаточно давно, и вместо привычных ранее «01», «02», «03» и «04» действуют такие номера:

101 — «пожарная» («служба спасения МЧС Украины»);

— «пожарная» («служба спасения МЧС Украины»); 102 — полиция (ранее «милиция»);

— полиция (ранее «милиция»); 103 — скорая помощь (неотложка);

— скорая помощь (неотложка); 104 — аварийная газовая служба.

Эти номера действительны для любого оператора мобильной связи, будь то Vodafone (Водафон), Киевстар или Life. Разумеется, данные номера бесплатны, совершить вызов могут даже те, у кого минус на счету. Также дозвониться на экстренный номер можно без сим-карты.

В 2009 году Украина воспользовалась примером западных друзей и ввела единый номер для обращения в экстренные службы, ведь иногда бывают ситуации, когда нужно вызвать всех и сразу (например, подрыв газа злоумышленником, имеются раненные). Этот номер «112». Позвонив по нему, нужно будет ответить оператору на ряд коротких и четких вопросов, желательно, если ответы подготовить заранее, например, посмотреть адрес, где произошла трагедия.

Универсальный номер 112

Данный номер стоит запомнить, ведь он используется большинством стран мира как «экстренный». Инициатором такого нововведения была Швеция. В 1991 году Совет Европы всеми руками поддержал проект. В 1998 году для закрепления «112» была принята директива 98/10ЕС.

Главная функция «112» — безотлагательно оказать помощь всем, кому она необходима. Кроме «универсального», в ЕС параллельно существуют и другие номера спасательных служб, например:

997 — полиция;

998 — пожарная;

999 — скорая помощь.

Некоторые страны, придерживаясь общего «универсального» номера, не забывают и об индивидуальных, персональных телефонах служб специального назначения. Так, в некоторых странах, как и в Украине, действуют и другие номера экстренных служб. Это жизненно необходимо, так как не исключены сбои в работе коммуникационной службы «112». Например, во Франции действуют такие номера:

15 — неотложка;

17 — полиция;

18 — пожарная часть.

В Швеции, Исландии, Дании и некоторых других странах нет персональных номеров экстренных служб, но при этом, «112» работает как швейцарские часы.

Универсальный номер 911

В Соединенных Штатах Америки и в Канаде действует единый универсальный номер «911», объединяющий между собой службы скорой, полиции и других структур. Диспетчер такой службы не редко является либо полицейским, либо медиком, и способен не просто принять звонок, но и подсказать, что делать.

Важно: если вы собрались ехать в чужую страну, по каким либо личным делам, стоит побеспокоиться о том, чтобы предварительно узнать их экстренные номера.

Как ускорить вызов неотложной помощи с мобильного телефона

«Экстренная» служба потому так и называется, что должна оперативно реагировать на вызов граждан и в считанные минуты являться на место происшествия. Однако огромное количество времени уходит на звонок и переадресацию вызова. Например, вы позвонили в службу скорой помощи, но попали в областной центр, где после минутного диалога вас перенаправляют на отделение вашего населенного пункта, далее снова начинается диалог по «собиранию» информации. Чтобы хоть как-то ускорить процесс, можно:

заранее подготовить нужную службе информацию и озвучивать ее без вопросов оператора (о вопросах вспомним дальше);

звонить сразу на отделения требуемого населенного пункта или района (для этого нужно с мобильного начать номер с «0», затем вписать код междугородней связи нужного города и короткий номер службы, но уже без «1»).

Таким образом, вы сэкономите уйму времени на переадресации вызова с места на место.

Что делать, если вызвать экстренную службу с мобильного телефона не удается

Ежедневно от множества украинцев в разные правоохранительные инстанции, а также на различные форумы поступают гневные тирады о «хромой» работе диспетчерской службы экстренных вызовов. Ситуаций бывает много:

не устанавливается связь;

идут короткие гудки и ничего больше;

никто не снимает трубку;

оператор не способен перенаправить вызов в нужное место и т.д.

Что же делать в таком случае?

Вариант первый. У каждого предусмотрительного гражданина, среди номеров в телефонном справочнике обязательно должны быть записаны номера районных служб. Дозвониться к ним получается практически в 100% случаев. Далее они оперативно должны передать дело уполномоченным службам по месту происшествия.

Второй вариант — воспользоваться чужим, желательно стационарным телефоном кого-нибудь в округе. Магазины, супермаркеты, соседи, автомобилисты, простые прохожие — у всех есть из чего позвонить, и этим можно воспользоваться.

Вариант третий. Если «112» не работает, все короткие номера также «молчат», некогда искать другой телефон, можно пробовать воспользоваться справочной службой — «109». Если к ним все же получиться дозвониться, у них можно попросить о помощи — либо перенаправить в требуемую экстренную службу, либо осуществить звонок самостоятельно, например, оперативно указав проблему и адрес. Любой оператор не откажет вам в такой услуге, особенно, если цена вопроса — чья то жизнь.

Также можно попробовать позвонить по другим номерам, которые закреплены за конкретной областью или городом. Так, например, номера для Киева:

справочная неотложки — 1503;

медицинская помощь — 1555;

справочная (предоставление информации) — 170;

местные посты полиции — 126;

автоматический ответчик узла специальных служб — 178;

мед. услуги— 1580;

справочный центр «Здоровье» — 1583.

Экстренные номера в городе Харьков

Если «лотерея» со «112» или стандартными короткими номерами была проиграна, не стоит паниковать. Есть также ряд номеров, по которым можно обратиться за помощь. В Харькове таких номеров очень много:

неотложка МЦ «Эввива» (работает круглосуточно) — 700-33-03;

неотложка МК «Борис» (круглосуточная) — 15-22, (057) 349-50-60;

частная неотложка — 10603;

главное управление по чрезвычайным происшествиям — 700-30-90;

оперативно-спасательная служба в Харькове — 706-43-07;

спасательно-водолазная — 707-02-61, 707-02-62 и т.д.

Можно обратиться даже по узкоспециализированной медицинской помощи, например, к ЛОРу в больницу №30 по ул. Гуданова 5/7 — 704-14-94.

Экстренные номера в Запорожье

Если не получается дозвониться в «103», можно попробовать обратиться в конкретную часть больницы, например, в центральную диспетчерскую службу (для Запорожья — 15-03), или в консультативную (для получения указаний, как самостоятельно решить проблему — 34-51-10).

Важно: номера телефонов экстренных служб могут меняться (кроме основных, они действуют на постоянной основе), актуализируйте свой справочник, чтобы не искать нужный номер в критической ситуации.

Если проблема имеет глобальный масштаб, можно обратиться к дежурному штаба городской аварийно-спасательной службы (в Запорожье это — 62-63-71).

Также рекомендуем иметь всегда при себе номера ближайших отделений больниц, например, Запорожская городская больница №5:

приемное отделение — 233-11-37

травмпункт — 233-71-12

справочная — 34-74-61, 34-54-48

Имея такие номера, можно не только обратиться за помощью, но и узнать, как обстоят дела с потерпевшим.

Экстренные номера в Днепре

Большой город, такой как Днепр, состоит из множества микрорайонов, на которых работают отдельные участки экстренных служб. Дозвониться к ним напрямую можно, только если у вас есть их телефон. По-другому придется только через главный центр, с перенаправлениями и лишней затратой драгоценного времени. Основные номера экстренных служб в Днепре:

МЧС Днепра — +380 (562) 47-16-63;

полиции (как правило, номера не менялись еще со времен «милиции») — 744-42-09;

пожарного отделения (пожарки) — 770-18-91, 744-25-87;

городской скорой помощи — 726-43-394;

скорой для жителей ж/м Игрень — 753-43-02;

скорой для жителей поселка Таромское — 749-50-81 (неотложка), 749-50-92 (станция скорой), 749-51-60 (приемная скорой);

СБУ — 744-85-19.

Как нужно действовать во время чрезвычайного происшествия

Как правильно вызвать скорую, пожарку, полицию или газовую? Казалось бы — это элементарно, но когда сталкиваешься с серьезной стрессовой ситуацией, «помощь» становится «прмощь», «номер» — «носер», а «скорая помощь» — «скораяпомощь», «скорач помащ», «скороя помош», «помошь», «плмощь» и т.д. Речь путается, слова вылетают из головы, наблюдается пространственная дезориентация. Это чревато тем, что диспетчер долгое время будет «вытаскивать» информацию со звонящего, пока не получит хотя бы адрес и суть происшествия.

Как себя вести и правильно вызвать спасателей (помощь):

Пытаемся абстрагироваться (отлучиться) от ситуации, взять себя в руки и убрать панику, так мысли станут яснее и рациональная составляющая возьмет верх над эмоциями. Говорим фактами, коротко, конкретно и по сути, а не эмоциями. Например, вместо слов: «мне страшно, спасите меня», как это зачастую бывает, нужно говорить: «вооруженный вор в доме, адрес такой-то, звать меня так-то». Не нужно бросать трубку, спецслужбы в состоянии вычислить ваше точное месторасположения. Это поможет направить отряд в нужную точку. Не стоит надеяться, что телефон вас спасет. Пока спасатели приедут, пройдет определенное время. Думайте сами, как выбраться из конкретной ситуации. Вспоминайте, чему учили на уроках основ здравоохранения. Например, если это пожар, стоит ползти к выходу по полу, прикрыв рот влажным полотенцем. Знайте, о чем будут спрашивать в диспетчерской. Быстрые и короткие ответы значительно ускорят процесс.

Важным также является не только поведение во время экстренной ситуации, но и готовность к ней. В телефонах каждого украинца должны быть альтернативные номера скорой, полиции и пожарной. Такие для каждого города свои. Найти их можно за несколько минут, спросив у Гугла.

Какие вопросы задают диспетчеры экстренных служб

Каждая спецслужба, если она не универсальна, как «112», имеет ряд общих и индивидуальных стандартных вопросов. Ознакомившись с возможными вопросами, которые задают диспетчера, вы сможете максимально сократить время на ненужную дискуссию и позволить оператору отправить к вам помощь.

«Где вы находитесь», или «назовите точное место происшествия». Один из тех вопросов, которые вы однозначно услышите от представителя экстренной службы. Если вы не знаете точного адреса, и нет возможности узнать, не стоит паниковать, ваше место положения вычислит компьютер. «Что произошло», или «назовите причину обращения». Для диспетчера необходимо точно установить проблему. Если вы звоните, ибо на улице кому-то стало плохо, возможно, нужно будет ответить на несколько второстепенных вопросов, таких как: «что произошло с больным», «опишите состояние потерпевшего». В такой ситуации, нужно описать общие симптомы, например, судороги, боли в области сердца. Если же причина обращения пожар, нужно хотя бы примерно назвать объект горения, масштаб, наличие потерпевших. «Как вас зовут», «скажите ваш номер телефона». Информация о заявителе, чаще всего, является обязательной. В режиме «инкогнито» обращаться в службы спасения стоит крайне редко, и только в определенных случаях, ибо вызов может быть проигнорирован, расценен как фейковый.

Некоторые вопросы направлены на то, чтобы понять, не фейковый ли звонок. Так, хулиганы систематически направляют машины специальных служб по ложным вызовам. Некоторые могут позвонить «для смеха», спросить прогноз погоды.

Кроме вопросов, диспетчер должен дать краткие указания, что делать и как поступать. Стоит выполнять указания специалиста, но ни в коем случае не стоит забывать о том, что конкретная ситуация не всегда решается стандартными путями, тем более через посредника. Важно «остудить» голову, трезво оценить ситуацию и действовать рационально.

Краткий вывод

Чтобы вызвать скорую, пожарных, полицию или газовую службу нужно еще найти нужный номер телефона, ведь «112», «101», «102», «103» и «104» работают не всегда. Это обусловлено множеством факторов, основным из которых является недостаточное финансирование и простая человеческая халатность.

Кроме общих номеров, существуют «локальные телефоны экстренных служб» (для каждого города свои). Чтобы быть готовым ко всему и не дозваниваться «месяц» по стандартным номерам, стоит хранить такие локальные номера в своем гаджете и постоянно их актуализировать. Так, например, если не удалось «достучаться» к пожарной части (на 101), можно воспользоваться альтернативным номером местного управления МЧС.

Если нет мобильника, можно обратиться за помощью к соседям, прохожим или в ближайший магазин. В серьезной ситуации люди, как правило, помогают безоговорочно.

Не стоит забывать и о факторах стресса . Они могут лишить даже дара речи. Как правило, вызывать помощь приходится в страшных ситуациях, и прежде всего, нужно помнить, как себя в них вести. Если отдаться панике, то вместо «помощь» будет звучать «помащь», вместо «адрес» — «аседр» и т.д. Разобрать это оператору будет сложно, и разговор заберет драгоценные минуты.