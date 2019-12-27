Ирина Валентиновна Венедиктова – новый глава ГБР, народный депутат от “Слуги народа” и скандальный помощник президента Владимира Зеленского.

Биография

Родилась в Харькове 21 сентября 1978 года.

Образование

Окончила Харьковский национальный университет внутренних дел имени Каразина (юридический факультет).

Окончила курсы международного коммерческого арбитража в Чартерном институте арбитров.

Имеет степень доктора юридических наук и ученое звание профессора.

Семья

Ирина Венедиктова состоит в браке с Денисом Колесниковым, который работает в украинской киберполиции. У супружеской пары есть сын Даниил и дочь Аделина. Как известно, отец Ирины, Валентин Венедиктов - работает первым проректором ХНУ, имеет звание генерал-майора МВД.

Карьера

Ирина Венедиктова начала карьеру советником в нескольких юридических организациях. В частности, сопровождала деятельность инвестиционных фондов, помогала решить споры между компаниями, проводила аудиты и реструктуризацию бизнеса, разрабатывала законодательные акты. До сих пор является советником по аудиту в фирме "Arbitis".

В 2005 году юриста выбрали руководителем кафедры гражданского-правовых дисциплин в университете внутренних дел имени Каразина в Харькове, а также председателем совета по диссертациям. В 2019 году Ирина Венедиктова вошла в команду Владимира Зеленского, как эксперт в сфере реформирования судебной системы.

Ирина Венедиктова стала народным депутатом и приняла присягу в Верховной Раде 29 августа 2019 года. Прошла в парламент под 3-м номером в партийных списков “Слуги народа”, а затем присоединилась к одноименной фракции. Возглавляет Комитет правовой политики. Входит в группу, отвечающую за межпарламентские связи с Великобританией.

В октябре глава государства Владимир Зеленский представил Ирину Венедиктову, как одного из кандидатов на пост руководителя Харьковской областной администрации. Но 3 декабря 2019 года Рада приняла решение о кадровых изменениях в Государственном бюро расследований. Романа Трубу сняли с поста директора ведомства. А Ирину Венедиктову утвердили и.о главы ГБР. Указ президента опубликовали 27 декабря.

В Верховном суде Венедиктова стала членом научно-консультативного совета. Кроме того, является арбитром в Международном коммерческом арбитражном суде при ТППУ. Назначена вице-президентом и третейским судьей в “Фонде медицинского права и биоэтики Украины”.

Ирина Венедиктова также входит в редакционный коллектив юридических изданий “Частное право” и “Медицинское право”, входит в Ассоциацию юристов Украины и Всеукраинскую ассоциацию косметологов и аромологов.

Компромат

Как сообщают СМИ, в 2017 году Ирина Венедиктова пыталась попасть в кассационный гражданский суд в составе Верховного суда. Но провалилась на конкурсе и вылетела. Она не смогла набрать минимальное количество баллов по итогам письменного тестирования и практического задания.

25 февраля Ирина Венедиктова побывала в Брюсселе вместе с Владимиром Зеленским. Советница тогда заявила, “что курс Украины на Евросоюз и НАТО внесли в преамбулу, в то время как на самом деле это регламентировали в теле Конституции”. Кроме того, как заметили аналитики, она совершила “правовые ошибки и в выступлении, которое готовила заранее, перепутала слова "ратифицировать" и "имплементировать", заявила об отсутствии в Украине закона о референдуме с 2012 года (когда он действовал до 2018 года) и намерении установить в стране "прямое народовластие", понятие которого противоречит Конституции”.

Журналисты раскритиковали ее выступление и отметили некомпетентность спутницы Зеленского: “как доктор и профессор юридических наук, Венедиктова должна была бы понимать все эти аспекты”.

Как свидетельствует система YouControl, народный депутат основала фирму, но не указала ее в своей декларации: “Ирина Венедиктова «забыла» упомянуть в декларации, что вместе со своим мужем и отцом основала общественную организацию «Харьковский правовой центр»”. Сейчас, по данным журналистов, организацией управляет депутат Харьковского городского совета Алексей Топчий.

“Интересно, что сотрудничает с представителем Харьковского горсовета Венедиктова с 2012 года. Кроме того, Алексей Топчий является приближенным к Геннадию Кернесу, поскольку с 2013 года он выполнял обязанности помощника Харьковского городского головы”, - передают источники.

СМИ указывают и на другие связи Венедиктовой с Кернесом. По некоторой информации, градоначальник Харькова помог ее супругу устроить карьеру: “тесная связь Кернеса и Венедиктовой тянется ещё с тех времен, когда Геннадий Адольфович лоббировал назначение мужа Ирины Валентиновны – Колесника Дениса на разные руководящие должности в органах внутренних дел”. Вдобавок, по данным источников, “Геннадий Адольфович познакомил Ирину Валентиновну с Черепинским Александром Ефимовичем, который во время президентства Порошенко был «смотрящим» от группы «Коненко-Грановского»”.

Декларация

Ирина Венедиктова первую электронную декларацию подала за 2015 год, как работник Верховного суда. Она указала в отчетности, что имеет офисное помещение в Харькове общей (150 кв.м), которое купила в том же году. И парковочным местом. Венедиктова задекларировала недвижимость своих родственников в поселке городского типа Высокий под Харьковом. А именно: участок земли в 1500 и жилой дом в 387,5 квадратов. Оба объекта куплены в 2014 году. Кроме того, Ирина Валентиновна отметила две пары брендовых часов: Rolex за 100 тысяч гривен, а также Hublot за 115 тысяч гривен.

По итогам 2018 года Ирина Венедиктова отметила, что у ее семьи есть только один автомобиль - Porsche Cayenne, выпущенный в 2013 году. Стоит отметить, что в 2015 году автопарк был гораздо больше. Только самой судье принадлежали три машины: упомянутый Porsche, ВАЗ 21213 и Hyundai Accent.

В 2018 году суммарный доход Ирины Венедиктовой составил 404 403 гривны. Из них 193 206 гривен она заработала в университете. Еще 144 021 гривен ей выплатили гонорарами. Остальное - зарплата на работе по совместительству, банковские проценты и доход от сдачи помещений в аренду. Муж, Денис Колесников, получил только зарплату в размере 186 908 гривен.

В отчете Ирина Венедиктова указала, что накопила 550 тысяч гривен и 20 тысяч долларов наличными, а также 32 541 гривен и 5347 евро на банковских счетах. У супруга сохранилось такая же сумма в долларах и 250 тысяч гривен наличными средствами. Кроме того, Ирина Венедиктова задекларировала собственную торговую марку.

Ссылки

Страница Ирины Венедиктовой в "Фейсбук".