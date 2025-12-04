Полковник ДСНС у відставці Роман Пальчиков розповів, що настав час розміновувати водні об’єкти, цьому потрібно більше уваги приділяти, тому що люди не дослухаються до порад щодо безпеки, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі «Особистість з Сергієм Дойком».

Як зазначає гість програми, водні об’єкти активно використовуються, наприклад, це випас худоби, вирощування аквакультур, риболовля, купання, тому їхнє розмінування потрібне для стійкості громад. Це, підкреслює він, лише внутрішні води, а є ще зовнішні – узбережжя Чорного моря, лимани, затоки, без розмінування яких держава не зможе розвиватися.

«Замінування акваторії Чорного моря дуже високе. До того ж, це як наші міни, які виставляв ВМФ, щоб захистити узбережжя, так і міни ворога. Тому це гарантування безпечного судноплавство, гарантування безпеки людей на відпочинку влітку. Хоча у нас, наскільки ми пам'ятаємо, є заборона купатися на узбережжі Чорного моря, для купання відкриті лимани і затоки, де мінна небезпека контрольована», – розповідає Роман Пальчиков.

До того ж, зазначає він, звіт Центра протимінної діяльності в Україні дав узагальнену статистику, згідно із якою, вже 800 людей травмовано від мін, тобто це так у нас дослухаються до порад, як уникнути небезпеки.

«Ще є такий нюанс, що міна – це підступна річ. Перебуваючи у воді, міна йде у ґрунт, особливо якщо це замулені води і там ще мулу може бути декілька метри. І тому за певних обставин міна може не спрацювати, а за деякий час і за інших обставин міна може спрацювати. Тому це дуже небезпечно. І користуватися, водоймами, які визначені як небезпечні, краще не треба», – підсумовує Роман Пальчиков.

