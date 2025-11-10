Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что европейские страны не только не готовы к противодействию тем же дронам, но не решаются даже назвать их российскими, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, все-таки Бельгия не может справиться самостоятельно с дронами у своих аэропортов и других объектов, поэтому британские военные предоставят своих людей и оборудование, чтобы помочь стране противодействовать угрозам. Хотя, подчеркивает он, командир ВВС Великобритании Ричард Найтон осторожно отметил, что они не знают о происхождении этих беспилотников.

«А чьи это дроны? Чьи не идентифицированы? Кто? Бельгийцы запустили, британцы, немцы? Да, возможно, граждане этих стран, но по поручению российских спецслужб. россия была признана вероятным виновником. Ну, вот так. Но сам факт – Бельгия просит помощи, Великобритания и Франция ее отправят. Это свидетельствует о неготовности отдельных стран и Бельгии в частности противодействовать беспилотникам. Бельгия – это одна из стран, где США размещают носители ядерного оружия, то есть бомбардировщики и самолеты, и сами авиабомбы, сами ядерные боезаряды. Поэтому ситуация серьезная», – объясняет Александр Мусиенко.

К тому же, добавляет он, президент Зеленский как раз в интервью The Guardian заявил, что путин может совершить нападение на одну из стран Европы прямо сейчас, а думать, что это произойдет только после захвата всей Украины, – ошибка.

«Нет, россия может сделать это сейчас. И я здесь согласен с президентом, тоже постоянно об этом говорю. Не надо рассчитывать на наступление танками, как сейчас обсуждают в немецких или других штабах. Надо понимать, что это нападение уже происходит гибридно – беспилотники, дальше могут быть еще агрессивные проявления. Поэтому помощь Украине, чтобы уничтожать врага, усиление восточного фланга НАТО и интеграция Украины в единый оборонный комплекс Европы – это необратимый процесс. Конечно, если Европа не хочет совершить суицид и просто упасть перед россией», – заключает Александр Мусиенко.

