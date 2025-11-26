Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко прокомментировал слив разговора Уиткоффа с Ушаковым в Bloomberg и объяснил, что это на самом деле означает и как нужно это воспринимать, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Чтобы я был сильно удивлен, да нет. Сказать, что это что-то такое, что они сговаривались… Там нет абсолютно предложений по Украине, нет такого, чтобы Уиткофф говорил Ушакову: «Слушай, скажи путину, что мы готовы давить на Украину, чтобы она отдала Донетчину». Возможно, на других пленках это будет, возможно, это не финал. Но с точки зрения публикации в медиа – окей, с точки зрения скандала – возможно, нет. Уиткофф публично едва не выражал восхищение россией, публично ретранслировал позицию россии, поэтому слив этого разговора не должен абсолютно удивлять и каким-то образом что-то менять», – комментирует Александр Мусиенко.

И сам Трамп, отмечает он, сказал, что это нормально, нужно продавать что-то россии, что-то Украине, то есть скандала не будет, Уиткоффа не уволят, а президент США дальше относится к российско-украинской войне как к бизнесу, то есть нужно предложить что-то одной стороне, другой, найти точки соприкосновения и этот поезд поедет.

По мнению эксперта, к этой утечке нужно подойти с другой точки зрения: это может быть не дискредитация Уиткоффа, который и так ничего криминального не сказал, а сигнал, что не все в администрации Трампа соглашаются с избранным курсом, что за чиновниками следят, на них собирается компромат, им нужно быть осторожнее в дальнейшем.

«Очевидно, это борьба за влияние на Белый дом и на выработку внешней политики. Возможно, люди, которые это делают, заинтересованы в ослаблении вице-президента США Вэнса и его команды. Сейчас многим руководит Вэнс. Именно с вице-президентом провел телефонный разговор на прошлой неделе Зеленский, обсуждали как раз пункты мирного плана. Дрисколл, министр армии США и переговорщик по россии, – тоже приближенный к Вэнсу человек. Он сейчас управляет многим. Но якобы у госсекретаря Рубио есть другая позиция. Следовательно, возможно, он хочет усилиться или его хотят усилить. Вот здесь, мне кажется, больше стоит искать какие-то моменты, чем в самом смысле», – комментирует Александр Мусиенко.

